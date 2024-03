Zak Brown verlängert bis 2030 bei McLaren

Unter seiner Regie kam McLaren wieder in Schwung, in der Formel 1 ist das Team aktuell dritte Kraft hinter Red Bull und Ferrari. In der abgelaufenen Saison war zudem Mercedes noch erfolgreicher als McLaren, das mit Lando Norris (Großbritannien/24) und Oscar Piastri (Australien/22) zwei vielversprechende Fahrer unter Vertrag hat. Überdies ist McLaren unter anderem in der Formel E, der Extreme E, der IndyCar-Series und im E-Sport aktiv.