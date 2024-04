Formel 1: Der Große Preis von Japan LIVE im TV, Stream & Liveticker

Der Große Preis von Japan steht an! Bei dem Rennen, das dieses Jahr ungewöhnlicherweise im Frühling und nicht im Herbst stattfindet, gehen um 07.00 Uhr deutscher Zeit die Startlichter aus.

Dann wird Max Verstappen versuchen, die Enttäuschung des vergangenen Rennwochenendes in Australien vergessen zu machen, als er früh mit Bremsproblemen ausschied. Zuvor hatte er die ersten drei Rennen der Saison gewonnen. Der Niederländer startet in Japan einmal mehr von ganz vorn, am Samstag fuhr Verstappen seine saisonübergreifend fünfte Pole in Serie ein.

Die ersten Verfolger werden sein Teamkollege Sergio Pérez sowie McLaren-Pilot Lando Norris sein.

So können Sie das Australien-Rennen LIVE verfolgen:

TV : Sky

: Stream : wow tv

: Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Formel 1: Zahlen sprechen für erneuten Verstappen-Erfolg

Mit Blick auf die Statistik kann Verstappen positiv gestimmt in den Sonntag gehen. In 28 der 33 in Suzuka ausgetragenen Rennen startete der spätere Sieger aus der ersten Startreihe.

Zugleich gilt der anspruchsvolle Suzuka International Racing Course als Paradestrecke des Niederländers: Die vergangenen zwei Rennen dort konnte er gewinnen, 2022 feierte auf der Strecke sogar den Gewinn seines zweiten WM-Titels.

Damals wurde das Rennen zur Regenschlacht - und genau das könnte der Konkurrenz Hoffnung machen. Das Wetter ist in Suzuka oft unberechenbar und hat schon beim einen oder anderen Japan-Rennen für Chaos gesorgt.

Hülkenberg kann auf Punkte für Haas hoffen

Auch die Reifen werden im Kampf um die Punkte und Podiumsplätze eine wesentliche Rolle spielen: Die bei den Fahrern sehr beliebte Strecke gilt als sehr reifenfordernd.

