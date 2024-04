Formel 1: Hülkenberg erste Fahrerverpflichtung von Audi

Hülkenberg, der 2013 bereits für Sauber in der Formel 1 gefahren war, werde die "Transformation zum Werksteam begleiten". Die Verpflichtung Hülkenbergs sei "ein nächster Meilenstein für das Formel-1-Projekt von Audi. Mit seinem Speed, seiner Erfahrung und seinem engagierten Teamwork wird er schon 2025 einen wichtigen Beitrag für den Einstieg von Audi in der Saison 2026 leisten", sagte Andreas Seidl, Geschäftsführer des künftigen Werksteams. Es habe "auf Anhieb großes gegenseitiges Interesse" gegeben.

Hülkenberg, mit 208 Grand-Prix-Teilnahmen einer der erfahrensten Piloten in der Formel 1, sagte: "Die Perspektive, für Audi an den Start zu gehen, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance. Das Werksteam einer solchen Automobilmarke mit einer Power Unit made in Germany zu repräsentieren, ist für mich eine große Ehre."