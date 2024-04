Formel 1: Qualifying in Japan live im TV, Stream und Liveticker

Die ersten beiden Rennen der Saison hatte Weltmeister Max Verstappen gewonnen. Vor zwei Wochen in Australien musste der Red-Bull-Pilot aufgrund eines technischen Defekts ohne Punkte abreisen. Die Führung in der WM-Wertung schmolz auf vier Punkte zusammen.

Japan-Grand-Prix erstmals bereits im April

Erstmals findet der Grand-Prix in Suzuka im April statt. Grund dafür ist der angepasste Terminplan in der Rekordsaison. Bereits 13 Mal fiel in Japan die WM-Entscheidung. Am häufigsten gewann Michael Schumacher in Japan, die letzten beiden Siege gingen an Verstappen.