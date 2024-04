Japan: Rennen nach Start-Unfall unterbrochen

Kurz nach dem Start musste das Formel-1-Rennen in Japan in Folge eines Unfalls unterbrochen werden. Zu Beginn der S-Kurven touchierten sich Daniel Ricciardo (Racing Bulls) und Alexander Albon (Williams), beide Autos krachten in den Reifenstapel. Sowohl Ricciardo als auch Albon verließen unverletzt die Unfallstelle.