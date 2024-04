Nächster Sainz-Coup? Japan eine "schwierige Strecke"

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz (29) rechnet beim Großen Preis von Japan am Sonntag (7.00 Uhr) nicht mit einem ähnlichen Coup wie zuletzt in Australien.

Sainz hatte zuletzt in Melbourne kurz nach einer Blinddarm-Operation überraschend gewonnen, dabei profitierte er auch von einem technischen Defekt am Red Bull von Max Verstappen, der die letzten beiden Rennen in Japan gewonnen hat.

Auch diesmal gilt der Niederländer wieder als Favorit. "Es ist an der Zeit zu sehen, wo wir in diesem Jahr stehen und ob wir zumindest näher dran sein können und diese fantastische Strecke ein bisschen mehr genießen können als im letzten Jahr", sagte Sainz. Der letzte Ferrari-Sieg in Suzuka liegt 20 Jahre zurück - 2004 gewann Michael Schumacher in Rot.