Wechsel zu Mercedes? Das sagt Red-Bull-Star Verstappen

Formel-1 -Weltmeister Max Verstappen hat sich erneut öffentlich zu seiner langfristigen Zukunft bei Red Bull bekannt. Solange er glücklich sei, gebe es „keinen Grund zu gehen“, sagte der Niederländer am Donnerstag am Rande des Großen Preises von China ( ab 9 Uhr im LIVETICKER ) - und reagierte damit abermals auf die anhaltenden Gerüchte, er könnte unter Umständen offen für einen Wechsel zu Mercedes zu sein.

Verstappen besitzt bei Branchenprimus Red Bull einen hochdotierten Vertrag bis 2028, er deutete aber zu Beginn der Saison an, dass er einen Wechsel in Erwägung ziehen würde, sollte sich das Team von seinem langjährigen Mentor Helmut Marko trennen.

In den vergangenen Wochen kehrte aber der Fokus bei Red Bull auf das Geschehen auf der Strecke zurück, was Verstappen freut: "Das Einzige, was ich von Anfang an gesagt habe, war, dass ich ein ruhiges, friedliches Umfeld haben möchte. In letzter Zeit haben wir über das Auto gesprochen, also bin ich schon sehr glücklich darüber."