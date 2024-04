Leclerc sauer auf Ferrari-Teamkollege nach Sprint-Rennen in China - Rosberg fordert Strafe

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat das Sprint-Rennen in China gewonnen. Von Startplatz vier aus setzte sich der Red-Bull-Pilot mit 13 Sekunden Vorsprung vor Rekordchampion Lewis Hamilton (Mercedes) durch. Sein Teamkollege Sergio Pérez komplettierte die Top drei.

Verstappen hatte am Freitag im Sprint-Qualifying bei Nässe erhebliche Probleme mit dem Grip gehabt, am Samstag allerdings war es trocken in Shanghai. „Max hatte im Trockenen ein Auto, das wirklich optimal lief“, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky, der Verstappens „Perfektion“ beim Überholen hervorhob.