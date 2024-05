Disqualifikation für Haas: Hülkenberg startet ganz hinten

Der ohnehin problematische Grand Prix in Monaco ist für Nico Hülkenberg am Samstagabend noch schwieriger geworden: Der Haas-Rennstall wurde nachträglich vom Qualifying disqualifiziert, Hülkenberg - der auch mit einem Funkausfall für Aufsehen gesorgt hatte - und sein Teamkollege Kevin Magnussen werden das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr) vom Ende des Feldes starten müssen.