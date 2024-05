Ferrari-Heimspiel: Formel 1 LIVE aus Imola

Der Grand Prix der Emilia Romagna im italienischen Imola steht an - und damit ein Heimspiel für Ferrari! Kann die Scuderia sogar den ersten Saisonsieg anpeilen? Zuletzt zeigte sich Charles Leclerc gut in Form und holte sich den dritten Platz in Miami. Den Grundstein will der Ferrari-Pilot am Samstag um 16 Uhr setzen, wenn das Qualifying vor dem Grand Prix losgeht, bei dem neben Max Verstappen auch Lando Norris einiges zuzutrauen ist.

Denn die Strecke in Imola „liegt uns noch mehr als Miami“, so der McLaren-Pilot, der im vergangenen Rennen in Miami seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert hatte - und dabei Verstappens Red Bull davongefahren war: „Für uns als Team ist Imola eine der Strecken, auf der wir am erfolgreichen waren.“

Formel 1 LIVE im TV, Livestream & Liveticker

TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPORT1

Bahnt sich durch Norris‘ Sieg also tatsächlich eine Trendwende an? Verstappen-Kollege Sergio Pérez glaubt nicht vollumfänglich daran. Es hänge von der Strecke ab, ob McLaren Red Bull Paroli bieten könne: „An manchen Orten mehr, an anderen weniger.“ Einen ersten Vorgeschmack auf die Kräfteverhältnisse gibt das Qualifying!

Formel 1: Grand Prix von Imola - Der Zeitplan

Datum Ereignis Uhrzeit Freitag, 17. Mai 1. Freies Training 13.30 Uhr Freitag, 17. Mai 2. Freies Training 17 Uhr Samstag, 18. Mai 3. Freies Training 12.30 Uhr Samstag, 18. Mai Qualifying 16 Uhr Sonntag, 19. Mai Großer Preis der Emilia-Romagna 15 Uhr