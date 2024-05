Formel 1: Italiens Regierung will Imola und Monza halten

Die italienische Regierung will sich darum bemühen, dass weiterhin zwei Formel-1-Rennen pro Jahr in Italien gefahren werden.

„Wir werden alles auf diplomatischer Ebene unternehmen, um die beiden GP zu garantieren, die Italien Einnahmen in Höhe von Hunderten Millionen Euro bescheren“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini. Schließlich seien die Strecken Teil der Formel-1-Geschichte. Momentan werden die Grand Prix in Imola und Monza ausgetragen.

Seit der Gründung der Formel 1 vor 74 Jahren ist Italien immer im Rennkalender vertreten, bis auf 1980 wurde der Große Preis von Italien ununterbrochen in Monza ausgetragen. Damals hatte er in Imola stattgefunden. Zwischen 1981 und 2006 bezeichnete man das Rennen in Imola dann als Großen Preis von San Marino.

Seit 2020 wieder zwei Rennen in Italien

Von 2007 bis 2019 verschwand das Rennen aus dem Kalender und kehrte erst 2020 - auch wegen der COVID-19-Pandemie - zurück, allerdings als GP der Region Emilia-Romagna.

Das Rennen in Imola am Sonntag hatte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull vor Lando Norris (McLaren) und Ferraris Charles Leclerc gewonnen. Der Grand Prix in Monza findet am 1. September statt.