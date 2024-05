Formel 1, Marko zweifelt an Vettels Leistungsstärke: "Comeback? Wo?"

Trotz seines Rücktritts im Anschluss an die Saison 2022 sind Gerüchte über eine Rückkehr von Sebastian Vettel in die Formel 1 an der Tagesordnung. Der viermalige Formel-1-Weltmeister selbst heizte die Spekulationen immer wieder an - eine attraktive Anfrage vorausgesetzt.