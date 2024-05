Formel 1: Mercedes-Teamchef Toto Wolff über Probleme und Lösungen

Seit anderthalb Jahren hat Mercedes keinen Sieg in der Formel 1 mehr feiern dürfen. In der Teamwertung rangieren die Silberpfeile gar nur auf Rang vier. Dennoch gab sich zuletzt Teamchef Toto Wolff für die Zukunft vorsichtig optimistisch: „Ich denke, wir verstehen viel besser, was nötig ist, um das Auto in eine bessere Position zu bringen.“