Formel 1: Mick Schumacher hofft auf den Domino-Effekt

Noch sind nicht alle Cockpits für die Formel-1-Saison 2025 vergeben. Weiterhin hofft Mick Schumacher darauf, einen der letzten Plätze ergattern zu können. Am Rande des Rennwochenendes in Monaco hat der Sohn von Michael Schumacher ein Zukunftsupdate.

Bei Sky erklärte der 24-Jährige: „Wir müssen hoffen, dass die Dominosteine in meine Richtung fallen und ich hoffentlich am Ende mit einem Sitz dastehe.“ Er fügte hinzu: „Was ich dafür machen kann, ist meine beste Leistung in der WEC zu geben. Aber auch als Reservefahrer (bei Mercedes, Anm. d. Red) eine gute Performance bringen und weiter Gespräche führen.“