Formel 1: Personal-Coup! Ferrari schnappt sich Mercedes-Asse

Letzterer wird der Stellvertreter von Teamchef Fred Vasseur werden und soll die Fahrerakademie leiten. Serra übernimmt die Führung in der Abteilung für die Chassisentwicklung. Möglicherweise folgt künftig auch noch Adrian Newey, der Chefdesigner von Red Bull. Der 65-Jährige wird die Österreicher am Ende der Saison verlassen.

Folgt nun Red Bulls Chefdesigner Adrian Newey?

„Wenn ich eine Liste der Leute erstellen müsste, mit denen ich es lieben würde, zusammenzuarbeiten, dann wäre Adrian Newey absolut an der Spitze“, erklärte Hamilton und fügte hinzu: „Adrian ist bekannt, er hat eine tolle Geschichte, eine tolle Arbeit geleistet - ganz gleich, wo er war.“

Newey wurde im Anschluss darauf angesprochen, hielt sich aber bedeckt: „Um ehrlich zu sein, sind die Spekulationen zu früh. Es ist sehr nett von Lewis, so etwas zu sagen. Da fühle ich mich sehr geschmeichelt. Aber im Moment nehme ich mir einfach eine kleine Pause und schaue dann, was in der Zukunft passiert.“