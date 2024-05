Formel-1-Schlammschlacht wird immer kurioser!

Grund ist Steiners Buch „Surviving to drive“, welches 2023 erschienen ist. Das Titelbild sowie einige Fotos darin sollen laut des Rennstalls gegen das Markenrecht des Mutterunternehmens Haas Automation verstoßen.

Haas klagt gegen Bilder in Steiners Buch

Das Klagedokument wurde im US-Bundesstaat Kalifornien eingereicht. In diesem heißt es: „Ohne die Erlaubnis oder Zustimmung von Haas Automation zu haben, hat Steiner (ein Buch) geschrieben, vermarktet, verkauft, in Umlauf gebracht und davon profitiert.“ Weiter steht geschrieben, dass in jenem Buch unerlaubterweise das Wasserzeichen des Mutterunternehmens verwendet wurde.