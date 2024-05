Formel 1: Wird er der neue Heilsbringer für Ferrari?

Was SPORT1 schon vor Wochen andeutete, wird jetzt von anderen Medien bestätigt. Design-Genie Adrian Newey soll nach seinem freiwilligen Abgang von Red Bull seine Karriere bei Ferrari fortsetzen . Das schreibt die englische Tageszeitung Daily Mail .

Allein: Geld ist nicht der Anreiz, der Newey zu Ferrari treibt. Vielmehr erfüllt er sich den letzten Wunsch seiner Karriere: einmal für das Kultteam des legendären Firmengründers Enzo Ferrari zu arbeiten. In seiner vor gut einem Jahr erschienenen Autobiografie erklärte er, dass er es bereue, niemals für die Traditionsmannschaft aus Maranello tätig gewesen zu sein.

Red Bull legt Newey keine Steine in den Weg

Wichtig dabei: Ferrari garantiert dem Freigeist, nicht jeden Tag in der Fabrik in Maranello arbeiten zu müssen. Seine Ehefrau sucht zwar gerade ein Haus in der Umgebung von Modena, aber die Villa ist eher als Ferienhaus gedacht denn als Arbeitsdomizil. Newey könne auch von England das Auto für 2026 entwickeln, offeriert man ihm bei den Italienern.