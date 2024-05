Hamilton vorn, Leclerc stark - Verstappen mit Problemen

Im ersten freien Training am Freitagmittag holte überraschend Rekordweltmeister Lewis Hamilton die Bestzeit, in 1:12,169 Minuten war der Mercedes-Pilot um 29 Tausendstelsekunden schneller als Oscar Piastri im McLaren.

Leclerc stellt Verstappen in den Schatten

Die ersten Eindrücke lassen Leclerc damit durchaus auf eine Premiere hoffen: Noch nie hat er ein Rennen in Monaco gewonnen, weder in der Formel 1 seit 2018 noch in den Nachwuchsklassen. Im WM-Klassement hat er 48 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Verstappen, der zuletzt so starke Norris liegt 60 Punkte hinter dem Niederländer.