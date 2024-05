Senna-Stimme per KI: Neue Ausstellung über Formel-1-Legende

In Gedenken an die am 1. Mai 1994 verstorbene Formel-1-Legende Ayrton Senna hat am Mittwoch in Rio de Janeiro die Wanderausstellung „Ich, Ayrton Senna da Silva - 30 Jahre“ eröffnet. Mithilfe von künstlicher Intelligenz wird dabei die Stimme Sennas erzeugt, welche durch die wichtigsten Momente des Lebens und der Karriere des Rennfahrer-Idols führt. Vor 30 Jahren war der Brasilianer beim Grand Prix in Imola tödlich verunglückt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Mittwoch werden über den gesamten Tag viele Fans des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters auf einem Friedhof in seiner Heimatstadt Sao Paulo erwartet, um ihres Helden zu gedenken. Auch an der Copacabana von Rio ist der Nationalheld unvergessen und in Form einer Statue allgegenwärtig.

1984 begann Senna seine Karriere bei Toleman und landete über Lotus 1988 bei McLaren. Dort setzte er sich gleich in seinem ersten Jahr die Formel-1-Krone auf, 1990 und 1991 folgten zwei weitere Titel. 1994 wechselte er dann zu Williams und verunglückte in Imola tragisch.

In Brasilien ist Senna aber nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge in Erinnerung. Das Ayrton-Senna-Institut wurde ein halbes Jahr nach seinem Tod gegründet und setzt sich für Bildung von Kindern in benachteiligten Verhältnissen ein.

{ "placeholderType": "MREC" }