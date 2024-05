Spektakuläre Neuerung in der Formel 1? Ferrari testet Abdeckung für Reifen

Ferrari hat mit spektakulären Bildern Fans der Formel 1 überrascht. Bei Testfahrten auf der hauseigenen Teststrecke in Fiorano testete die Ferrari-Crew mit einem Auto aus dem vergangenen Jahr - doch das ist natürlich nicht das Spektakuläre.

Gischt sorgt für Frust bei Fahrern

Sehen die Formel-1-Autos in naher Zukunft also ganz anders aus? Mit einer Verkleidung über den Reifen will der Automobil-Weltverband (FIA) ein großes Problem der Königsklasse lösen. Weil die Autos heute viel größer sind, sorgt die Gischt bei Regen für Frust bei den nachfolgenden Fahrern, die dann kaum noch etwas sehen.