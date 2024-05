"Ultimative Herausforderung": Hülkenbergs Plädoyer für Monaco

Eine Formel 1 ohne Monaco ist seit einigen Jahren schon ein mögliches Szenario - bei Nico Hülkenberg löst dieser Gedanke keine angenehmen Gefühle aus. "Das möchte ich mir nicht gerne vorstellen", sagte der Haas-Pilot im Vorfeld des Grand Prix im Fürstentum am Sonntag (15.00 Uhr/Sky): "Es wäre sehr schade, so ein traditionsreiches Rennen mit so viel Historie zu verlieren."