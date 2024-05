"Wie in den Flitterwochen": Vasseur über Hamilton und Leclerc

Spätestens mit der Ankunft von Lewis Hamilton im kommenden Jahr will Ferrari wieder die Spitze in der Formel 1 bilden. Das interne Duell der Top-Piloten mit Charles Leclerc sieht Fred Vasseur dabei nicht als großes Problem - im Gegenteil, der Teamchef der Scuderia will Romantisches im Fahrerlager beobachtet haben.

"Sie sind sich in den vergangenen zwei Monaten schon etwas näher gekommen, es ist eine Trainingsphase, wie in den Flitterwochen", sagte Vasseur der römischen Tageszeitung La Repubblica mit einem Augenzwinkern, alles laufe "so weit, so gut".