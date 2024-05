Williams verlängert mit Albon

Alexander Albon bleibt dem Rennstall Williams treu. Wie das Formel-1-Team am Mittwoch bekannt gab, habe der in London geborene Albon einer Vertragsverlängerung über "mehrere Jahre" zugestimmt, "die die Partnerschaft in die neue Ära des Formel-1-Reglements führt und den gemeinsamen Glauben an den Aufwärtstrend des Teams zeigt." Ab der Saison 2026 greift das neue Regelwerk, dann werden die Karten in der Königsklasse neu gemischt.