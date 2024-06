Festnahmen nach Erpressungsversuch gegen Schumacher-Familie

Wegen versuchter Erpressung der Familie des früheren Formel-1-Rennfahrers Michael Schumacher sind zwei Männer verhaftet worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag mit. Die Verdächtigen hätten demnach gegenüber Mitarbeitenden der Familie behauptet, über Dateien zu verfügen, an deren Nichtveröffentlichung die Familie interessiert sein dürfte. Die Männer drohten mit einer Veröffentlichung im Darknet.

Um dies abzuwenden, forderten sie von der Familie eine Zahlung in Millionenhöhe. Die beiden Männer im Alter von 30 und 53 Jahren übersandten demnach auch einzelne Dateien an die Familie, um den Besitz der Dateien nachzuweisen.

Schumacher-Familie erpresst

Die Verdächtigen, bei denen es sich um Vater und Sohn handeln soll, wurden Mittwoch vergangener Woche von der hessischen Polizei auf einem Supermarktparkplatz in Groß-Gerau verhaftet, nachdem zuvor Haftbefehle erlassen worden waren. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft, die Ermittlungen dauerten an.