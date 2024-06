Formel-1-Boss kritisiert: "Die Regeln sind zu kompliziert"

Selbst für die Teams seien viele Regularien mittlerweile zu kompliziert, behauptete Domenicali. „Können Sie sich vorstellen, was das für den Zuschauer bedeutet?“, fragte er und ergänzte: „Ich muss mir in meiner Funktion den Sport mit dem Auge des Publikums anschauen. Das ist unser Kunde.“ Zudem klagte der 59-Jährige darüber, dass sich die Formel 1 zu selten mit bestimmten Auswirkungen befassen und die Frage stellen würde: Was macht man, wenn ein gewisser Fall X oder Y eintritt?

Monaco? „So etwas darf uns nicht mehr passieren“

Beispielhaft fügte Domenicali das diesjährige Rennen in Monaco an, das wegen ausgebliebener Action von vielen als total langweilig abgestempelt wurde. Erstmals in der Geschichte der Königsklasse fuhren die Top 10 so über die Ziellinie, wie sie auch gestartet waren.