Formel 1: Fährt Hülkenberg in die Punkte? Den großen Preis von Österreich im TV, Stream & Liveticker

Vor allem lag dies am ersten Sektor, der ihm am Freitag noch große Sorgen bereitete. „Ich musste meine Arschbacken zusammenkneifen in der ersten Kurve. Augen zu und durch. Ich war nicht immer guten Mutes, dass alles hält, aber es hat gehalten und morgen im Rennen ist es weniger auf Kante. Deswegen bin ich optimistisch“, sagte Hülkenberg bei Sky nach dem Qualifying. Noch am Freitag beendete er das Sprint-Qualifying auf P17.