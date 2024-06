Formel 1: Gefährliches Manöver! Verstappen entgeht Crash nur knapp

Was war passiert? In der 21. Runde überholte McLaren-Pilot Lando Norris kurz vor der Schikane vor Start und Ziel den Führenden George Russell im Mercedes. Russell verbremste sich bei dem Manöver, verpasste die Schikane und fuhr geradeaus.

Formel 1: Russell fährt Verstappen vor das Auto

Der deutlich schnellere Weltmeister reagierte blitzschnell, verhinderte den Auffahrunfall und zog nach links am Briten vorbei. „Das geht so nicht. Der kann ihm nicht einfach vor das Auto fahren“, kritisierte Ralf Schumacher am Sky-Mikro die Aktion des von der Pole gestarteten Mercedes-Piloten, für die es von den Rennkommissaren allerdings keine Strafe gab.