Formel 1: Red Bull verlängert mit Perez

Red Bull setzt an der Seite von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen weiter auf den Mexikaner Sergio Perez. Wie der Rennstall aus Österreich am Dienstagabend mitteilte, verlängerte der 34-Jährige seinen Vertrag um zwei Jahre bis Ende 2026.

Perez hatte in der vergangenen Saison hinter Verstappen den zweiten Platz in der Fahrerwertung belegt. Für Red Bull fuhr Perez, der vor seinem Wechsel zu Red Bull im Jahr 2021 in der Motorsport-Königsklasse bereits für Sauber, McLaren, Force India sowie Aston Martin an den Start gegangen war, bislang zu fünf Rennsiegen.