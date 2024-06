Formel 1: Sainz will "zeitnah" über Zukunft entscheiden

Formel-1-Pilot Carlos Sainz will „zeitnah“ eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen. Das erklärte der spanische Ferrari-Star vor seinem Heimrennen im Barcelona am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER). „Ich will nicht länger warten. Es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Das wird bald der Fall sein“, sagte Sainz. Die Zukunftsfrage beschäftige ihn, er mache sich viele Gedanken. Er sei sich aber „noch nicht sicher“, welche der verfügbaren Optionen er wählen solle.