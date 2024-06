Formel 1: Tricksen Ferrari und Co. Red Bull aus?

Die ganz große Red-Bull-Dominanz in der Formel 1 hat in der aktuellen Saison etwas abgenommen. In den Siegerlisten tauchen mit Carlos Sainz, Charles Leclerc (beide Ferrari), Lando Norris (McLaren) und Max Verstappen nach neun Rennen vier verschiedene Namen auf. 2023 waren es über die ganze Saison hinweg mit Sergio Perez (Red Bull), Verstappen und Sainz lediglich drei.