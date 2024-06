Formel 1: Wer fährt in Kanada auf die Pole? Das Qualifying LIVE im TV und Stream

von SPORT1 08.06.2024 • 18:00 Uhr Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Montréal, Kanada. Kann Max Verstappen nach einem enttäuschenden Rennen in Monaco wieder vorne angreifen?

Nach einwöchiger Pause heizen sich die Motoren in der Formel 1 an diesem Wochenende wieder auf. Das neunte Rennwochenende der Saison führt die Teams und Fahrer nach Montréal in Kanada an den Circuit Gilles Villeneuve.

Wer den Grundstein für einen erfolgreichen Grand Prix am Sonntag legt, entscheidet sich im Qualifying am Samstag ab 22.00 Uhr.

So sehen Sie das Qualifying in Kanada LIVE im TV und Stream und Ticker

TV: Sky

Stream: WOW, Sky Go

Ticker: sport1.de und SPORT1 App

Kehrt Verstappen auf die Pole zurück?

Gefordert ist in Kanada vor allem der Weltmeister und Meisterschaftsführende Max Verstappen im Red Bull. Beim vorherigen Rennen in Monaco qualifizierte sich der Niederländer nur auf Rang sechs und hatte es auf der engen Strecke so schwer sich weiter nach vorne zu kämpfen (6.).