Formel 3: Heimsieg für Spanier Boya

Der Spanier Mari Boya hat bei seinem Heimrennen in Barcelona seinen ersten Sieg in der Formel 3 gefeiert. Im Sprint am Samstag triumphierte der 20-Jährige vor dem Iren Alexander Dunne und dem Deutsch-Dänen Oliver Goethe, der wie Boya für Campos Racing startet. Der Hamburger Tim Tramnitz, Dunnes Teamkollege bei MP Motorsport, wurde Zehnter.