Hamilton schnappt sich die Bestzeit im dritten Training

Die Session am Samstag war die erste an diesem Wochenende, die unter regulären Bedingungen auf trockener Strecke stattfand. Am Trainingsfreitag hatten Regen und Hagel für Probleme und wenig Streckenzeit gesorgt. Normalerweise nutzen die Teams die Einheiten zum Sammeln von Daten. Schnelle Runden und Rennsimulationen wechseln sich ab, damit wollen die Teams möglichst das ideale Setup finden. Dies musste nun im Schnelldurchgang in der dritten Training erfolgen.