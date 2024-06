Kanada: Erste Bestzeit für Lando Norris

Im Vorfeld des Trainings hatte es geregnet und gehagelt. Die Räumungsarbeiten auf dem Kurs in Montreal zogen sich bis in die Trainingszeit hinein - somit standen den Fahrern weniger Trainingsminuten zur Verfügung als erhofft.

McLaren und Ferrari hoffen auf die Fortsetzung des positiven Trends. In den vergangenen drei Rennen waren sie sehr nah dran an Red Bull und Verstappen - in Monaco triumphierte Leclerc, zwei Rennen davor in Miami Norris. In der Weltmeisterschaft führt Verstappen, die Konkurrenz aber lauert auf weitere Schwächen des Niederländers.