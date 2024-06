Medien: Schumacher absolviert Test im Alpine-Formel-1-Auto

Der 25-Jährige soll das Auto aus dem Jahr 2022 beim Test in Le Castellet fahren.

Mick Schumacher testet offenbar am Mittwoch erstmals einen Formel-1-Rennwagen von Alpine. Dies berichtete das Fachportal Motorsport-Magazin.com unter Berufung auf eigene Informationen. Schumacher, derzeit in der Langstrecken-WM WEC für Alpine unterwegs, soll demnach das Auto aus dem Jahr 2022 beim Test in Le Castellet fahren. Auch zum Einsatz kommt dort der Australier Jack Doohan - beide sollen aussichtsreiche Kandidaten für das freiwerdende Cockpit bei Alpine sein.