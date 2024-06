Norris im ersten Training der Formel 1 in Barcelona vorne

Weltmeister Max Verstappen wird beim Trainings-Auftakt in Barcelona mit minimalem Rückstand Zweiter. Ab 17.00 Uhr geht es in Barcelona erneut auf die Strecke.

Lando Norris hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Barcelona die erste Bestzeit gesetzt. Der britische McLaren-Pilot drehte am Freitag in 1:14,228 Minuten die schnellste Runde und landete vor Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) und Carlos Sainz (Spanien/Ferrari). Um 17.00 Uhr geht es beim Großen Preis von Spanien ins zweite freie Training.