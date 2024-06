Perez in Montreal: "Nicht unsere stärkste Strecke"

Max Verstappens Teamkollege Sergio Perez geht mit geringen Erwartungen in den Großen Preis von Kanada am Sonntag (20.00 Uhr MESZ/Sky). „Ich hoffe, es ist nicht so schlimm wie in Monaco. Wir haben Analysen betrieben, aber die Gegebenheiten vor Ort sind ähnlich“, sagte der Red-Bull-Pilot am Donnerstag in Montreal: „Ich hoffe, wir sind besser, aber ich denke nicht, dass es unsere stärkste Strecke ist.“