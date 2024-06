Qualifying in Spielberg: Verstappen hängt Norris ab

Der Weltmeister sichert sich die Pole Position vor dem McLaren-Piloten, am Ende trennen die beiden vier Zehntelsekunden.

Weltmeister Max Verstappen liegt beim Red-Bull-Heimspiel in Österreich auf Kurs für ein perfektes Wochenende. Der Niederländer sicherte sich am Samstagnachmittag souverän die Pole Position für den Grand Prix in Spielberg (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky), wenige Stunden zuvor hatte er bereits den Sprint gewonnen. Die Startplätze zwei und drei holten McLaren-Pilot Lando Norris und George Russell im Mercedes - mit mehr als vier Zehntelsekunden Rückstand.