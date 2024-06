Rückkehr in die Formel 1: Briatore wird Berater von Alpine

15 Jahre nach seinem Rücktritt infolge der „Crashgate-Affäre“ von Singapur kehrt Flavio Briatore in die Formel 1 zurück. Der Italiener, früherer Teamchef des Rennstalls Benetton und gemeinsam mit Michael Schumacher höchst erfolgreich, wird ab sofort als Berater für das Team Alpine tätig sein. Dies teilte Alpine am Freitag zu Beginn des Formel-1-Wochenendes in Barcelona mit.