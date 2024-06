Sainz im dritten Training an der Spitze - minimale Abstände

Das Qualifying der Formel 1 in Barcelona verspricht Spannung. An der Spitze geht es sehr eng zu.

Vier Fahrer innerhalb einer Zehntelsekunde: Das Qualifying der Formel 1 beim Großen Preis von Spanien (16.00 Uhr) verspricht Spannung. Im dritten und letzten freien Training in Barcelona drehte der Spanier Carlos Sainz (Ferrari) in 1:13,013 Minuten die schnellste Runde.

Im ersten Training am Freitag hatte McLaren-Pilot Norris an der Spitze gelegen, in der zweiten Session dann Hamilton im Mercedes. Toto Wolff, Teamchef bei Mercedes, hatte bereits im Vorfeld des Wochenendes betont, er erwarte, dass vier Marken um den Sieg mitfahren können. Verstappen hat die beiden vergangenen Rennen in Barcelona gewonnen.