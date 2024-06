"Schritte nach vorne" - Erstes Podium macht Mercedes Mut

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hofft nach dem ersten Podium seines Teams in dieser Formel-1-Saison auf mehr. "Wir machen Schritte nach vorne", sagte er nach dem Großen Preis von Kanada bei Sky. George Russell war nach der Pole-Position am Samstag im Rennen am Sonntag auf den dritten Platz gefahren. Allerdings wäre wohl auch ein Sieg des Briten möglich gewesen.