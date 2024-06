Spielberg: Verstappen schlägt McLaren-Duo im Sprint

Der Weltmeister war anfangs stark unter Druck, am Ende machten sich Oscar Piastri und Lando Norris aber gegenseitig das Leben schwer.

Piastri war von Rang drei gestartet und nutzte eine unübersichtliche Situation, um an Norris vorbei zu schlüpfen. Im weiteren Verlauf des Kurzrennens über etwa 100 Kilometer hielt er den schnelleren Norris aber auf. Verstappen, anfangs stark unter Druck, konnte dadurch auf letztlich 4,6 Sekunden davonziehen. "Das war ziemlich würzig", funkte der Niederländer nach der Zieldurchfahrt mit Blick auf die Anfangsphase, "aber am Ende ein gutes Resultat."

In der WM-Wertung baute Verstappen (227 Punkte) seinen Vorsprung auf Norris (156) dadurch geringfügig aus. Nico Hülkenberg war im Haas nur vom 17. Platz gestartet und arbeitete sich auf Rang 14 vor.

Am Start hatte Norris nicht überzeugt, konnte Verstappen nicht attackieren und drohte gar seine zweite Position schon früh an den Teamkollegen zu verlieren: Piastri machte bis zur Kurve 3 Druck, dann erst richteten sich die ersten Drei zunächst in ihren Positionen ein.