Todt: "Druck auf Mick war unfair"

Todt hofft darauf, das Mick Schumacher eine neue Chance in der Königsklasse erhält. "Ich will ihn am Ziel seiner Träume sehen und bin überzeugt davon, dass er ein Cockpit in der Formel 1 verdient hat", sagte Todt: "Mick ist besser als die Hälfte der Formel-1-Fahrer."