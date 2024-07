Bewegung im Formel-1-Fahrermarkt: Magnussen verlässt Haas

Der Däne steht in diesem Jahr im Schatten von Nico Hülkenberg. Als Nachfolger wird Esteban Ocon gehandelt.

Die Formel-1-Karriere von Kevin Magnussen steht vor dem Aus. Wie sein US-amerikanischer Rennstall Haas am Donnerstag mitteilte, wird der Däne das Team Ende 2024 verlassen. „Ich bin stolz darauf, in den letzten Jahren für ein so großartiges Team gefahren zu sein“, sagte Magnussen. Wo der 31-Jährige seine Karriere fortsetzen wird, ist derzeit noch unklar.