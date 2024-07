"Bin zuversichtlich": Leclerc glaubt an Wendepunkt

von SID 18.07.2024 • 18:33 Uhr Die Charakteristik des Hungarorings dürfte dem Ferrari liegen, denn er ähnelt ein wenig der Strecke in Monaco, wo Charles Leclerc 2024 gewann.

Charles Leclerc ist guter Dinge, beim Großen Preis von Ungarn zurück in die Spur zu finden. "Ich bin zuversichtlich, dass es von diesem Rennen an besser sein wird", sagte der Monegasse. Nach seinem Sieg in Monaco im Mai ging es für ihn und Ferrari bergab. Ein Update habe seine Situation verschlimmert. "Aber man gewinnt eine Menge Wissen über die Schwierigkeiten und ich denke, das wird uns helfen, zurückzuschlagen."

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Charakteristik des Hungarorings mit vielen engen Kurven dürfte dem Ferrari liegen, denn er ähnelt ein wenig der Strecke in Monaco - nur ohne Mauern. Leclerc hatte dort in diesem Jahr seinen ersten Heimsieg geholt, Teamkollege Carlos Sainz war auf Rang drei gefahren. Auch der Spanier hatte beim dritten Grand Prix des Jahres in Australien schon auf dem obersten Treppchen gestanden. Leclerc machte damals in Melbourne den Doppelsieg perfekt.