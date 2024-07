Formel 1: Haas holt Ocon von Alpine

Der Franzose bildet in der neuen Saison ein Fahrerduo mit Oliver Bearman.

Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas hat Esteban Ocon (27) verpflichtet und damit sein neues Fahrerduo für die kommende Saison komplett gemacht. Der Franzose erhält nach seinem Abgang bei Alpine einen mehrjährigen Vertrag, er wird ab 2025 neben dem britischen Aufsteiger Oliver Bearman (19) für Haas fahren. Das teilte das Team am Donnerstag vor dem Großen Preis von Belgien mit.

Bearman absolviert gerade seine zweite Saison in der Formel 2 und wird im kommenden Jahr Stammpilot in der Königsklasse. Ocon hat seit 2016 für Manor, Force India, Renault und Alpine 146 Grand Prix absolviert, 2021 gewann er den Großen Preis von Ungarn - er ist damit der erste Rennsieger in einem Haas-Cockpit. Das Team existiert seit 2016.