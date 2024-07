Formel 1: Norris bestätigt starke Form im dritten Training

Lando Norris geht als Favorit auf die Pole Position ins Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Ungarn . Im dritten und letzten Training auf dem Hungaroring präsentierte sich der McLaren-Pilot in Bestform und setzte mit 1:16,098 Minuten die Bestzeit. Damit bestätigte der Brite seine starke Form, bereits im zweiten Training am Freitag war er am schnellsten gewesen.

Hamilton mit kleinem Schreckmoment

Der Emmericher Nico Hülkenberg peilt in Ungarn sein drittes Finish in den Punkten in Folge an. Platz acht machte nun weiter Mut. Im Verlauf des Samstags geht es mit dem Qualifying (16.00 Uhr/Sky und RTL) weiter.