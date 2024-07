Formel 1: Norris holt zweite Saison-Pole

von SID 20.07.2024 • 17:33 Uhr Ein Unfall von Sergio Perez im Red Bull sorgte in Q1 für eine Unterbrechung.

Lando Norris hat seine starke Form bestätigt und sich in einem turbulenten Qualifying zum Großen Preis von Ungarn die Pole Position gesichert. Der McLaren-Pilot fuhr auf dem Hungaroring in 1:15,227 Minuten die schnellste Runde. Der Brite steht damit zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem ersten Startplatz. Teamkollege Oscar Piastri (Australien) sicherte mit Rang zwei die erste Startreihe für McLaren.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen musste sich auf Platz drei geschlagen geben. Nach einer roten Flagge kurz vor Schluss stieg er schon vor Ablauf der Zeit aus dem Auto.

Norris hatte bereits im zweiten und dritten Training als Schnellster geglänzt und war als Favorit ins Qualifying gegangen. Zum ersten Mal seit 2012 stehen nun zwei McLarens in einem Grand Prix ganz vorne. Am Ende trennten die besten drei Fahrer nur 0,045 Sekunden, es bahnt sich also ein spannendes Rennen an.

Rang vier sicherte sich Carlos Sainz im Ferrari vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton (5./Mercedes) und Teamkollege Charles Leclerc (6.). Nico Hülkenberg verpasste Q3 im Haas auf Platz elf knapp. Zuletzt war er zwei Mal in Folge in den Top-Ten gestartet, hat aber immer noch Chancen auf Punkte.

Im zweiten Silberpfeil schied George Russell schon in Q1 aus und startet nur von Platz 17. Ein Unfall von Red Bulls Sergio Perez hatte für eine rote Flagge gesorgt. Nach der anschließenden Unterbrechung war die Strecke schneller geworden, doch Russell fuhr nicht mehr aus der Box und rutschte im Tableau nach hinten. "Wir hätten locker vorne mit dabei sein können", sagte er im Sky-Interview.

Schon beim letzten Qualifying in Silverstone war Perez wegen eines Drehers frühzeitig ausgeschieden. Seit seiner Vertragsverlängerung im Juni bis Ende 2026 geht es für ihn weiter bergab. Gerüchten zufolge könnte der 34-Jährige schon in der nahenden Sommerpause durch ersetzt werden. Yuki Tsunoda (Japan) sorgte dann kurz vor Schluss mit einem Unfall für eine weitere Unterbrechung.