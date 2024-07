Formel 1: Verstappen meldet sich mit Bestzeit zurück

Weltmeister Max Verstappen hat auf seiner erklärten „Lieblingsstrecke“ die erste Bestzeit des Rennwochenendes gesetzt. Der 26-Jährige im Red Bull drehte im ersten freien Training zum Großen Preis von Belgien am Freitag in 1:43,372 Minuten die schnellste Runde. Dahinter reihten sich auf dem Circuit de Spa-Francorchamps Oscar Piastri im McLaren und überraschend Williams‘ Alexander Albon (Thailand) ein.

Verstappen nach Motorenwechsel strafversetzt

Verstappen rechnete zuletzt damit, im Vergleich zu den erstarkten McLarens eigentlich „im Hintertreffen“ zu sein und schrieb schon am Donnerstag einen Quasi-Heimsieg ab. Aufgrund eines Motorenwechsels wird er am Sonntag (15.00 Uhr im LIVETICKER) höchstens von Platz elf starten. „Wenn man sich unsere letzten Rennen anschaut, in denen wir nicht gerade die Schnellsten waren, würde ich nicht sagen, dass wir mit zehn Plätzen mehr eine Chance auf den Sieg haben“, sagte Verstappen.