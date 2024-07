Formel 2: Hadjar gewinnt - Drama um Aron

von SID 28.07.2024 • 11:21 Uhr Der Franzose baut seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Red-Bull-Junior Isack Hadjar hat seinen vierten Sieg in einem Hauptrennen der Formel-2-Saison geholt. Der Franzose vom Team Campos Racing triumphierte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien vor McLaren-Nachwuchspilot Gabriel Bortoleto (Brasilien/Invicta Racing). Paul Aron (Hitech) - Hadjars erster Verfolger in der Gesamtwertung - schied kurz vor Rennende auf Rang drei liegend aus. Der Este war von der Pole Position ins Rennen gegangen. Seinen fast sicheren Podestplatz erbte Jak Crawford (USA/Dams).

{ "placeholderType": "MREC" }

Hadjar übernahm die Führung bereits in der achten Runde. Auf der Kemmel-Geraden saugte er sich im Windschatten und mit Hilfe des DRS an Aron heran. Bis zum Schluss gab er seine Führung nicht mehr her. Zuvor war das Rennen nach Unfällen von zwei Safety-Car-Phasen bestimmt worden.

Unter den Ausgeschiedenen befand sich auch der kommende Formel-1-Pilot Oliver Bearman (Prema). Bereits am Start war der Brite in eine Kollision verwickelt. 2025 geht er in der Königsklasse des Motorsports für Haas an den Start.

Mercedes' Toptalent Kimi Antonelli (Italien/Prema) wurde nur Neunter, beim letzten Hauptrennen in Ungarn hatte der Italiener noch triumphiert. Immer wieder wird er als Nachfolger von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei den Silberpfeilen gehandelt. Der Brite wechselt 2025 zu Ferrari.

{ "placeholderType": "MREC" }